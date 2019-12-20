https://static.news.ru/photo/c69ccb9a-23b3-11ea-84fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело заведено по факту гибели троих рабочих при обвале грунта в Тулуне Иркутской области. Обвал произошёл при строительных работах в детском доме.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», при которых погибли люди. Сейчас сотрудники СК осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обвал грунта произошёл во время земельных работ в городе Тулуне Иркутской области. В результате ЧП три человека погибли.