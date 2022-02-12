Уголовное дело заведено после гибели в пожаре многодетной семьи в Якутии

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Семья с четырьмя детьми погибла при пожаре в частном доме в селе Сунтар Сунтарского района в Якутии. Жертвами возгорания оказались шесть человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров, на его тушение были привлечены 24 человека и четыре единицы техники. Изначально пожарные обнаружили одного погибшего, но при разборе завалов выяснилось, что огонь унёс...