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Уголовное дело заведено после гибели в пожаре многодетной семьи в Якутии

06:01, 13 февраля 2022
Уголовное дело заведено после гибели в пожаре многодетной семьи в Якутии Фото с места происшествия Фото: ykt.sledcom.ru
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели семьи с четырьмя детьми в селе Сунтар Сунтарского района в Якутии. Дело будет расследоваться по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщается на сайте регионального ведомства.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые совместно с дознавателями МЧС осматривают место происшествия.

В рамках уголовного дела устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Проводятся допросы. Назначены необходимые экспертизы. Кроме того, следователи дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 70 квадратных метров, на его тушение были привлечены 24 человека и четыре единицы техники. Изначально пожарные обнаружили одного погибшего, но при разборе завалов выяснилось, что огонь унёс жизни всех домочадцев.

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