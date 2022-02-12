Уголовное дело заведено после гибели в пожаре многодетной семьи в Якутии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели семьи с четырьмя детьми в селе Сунтар Сунтарского района в Якутии. Дело будет расследоваться по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщается на сайте регионального ведомства.
Сейчас на месте происшествия
В рамках уголовного дела устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Проводятся допросы. Назначены необходимые экспертизы. Кроме того, следователи дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 70 квадратных метров, на его тушение были привлечены 24 человека и четыре единицы техники. Изначально пожарные обнаружили одного погибшего, но при разборе завалов выяснилось, что огонь унёс жизни всех домочадцев.