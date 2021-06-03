Уголовное дело заведено по факту гибели детей на стройке под Воронежем

https://static.news.ru/photo/b9f5c616-c499-11eb-8492-96000091f725_660.jpg Фото с места происшествия Фото: voronezh.sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели троих детей в селе Копанище Лискинского района Воронежской области. Мальчики в возрасте восьми и двое 12 лет играли в недостроенном частном дачном доме, когда на них обрушилась плита перекрытия, сообщается на сайте регионального ведомства.

Дети оказались под завалами, на данный момент их тела изъяли спасатели. По факту происшествия заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Власти района, в свою очередь, сообщили, что владельцу дома неоднократно выносились предупреждения, сообщает ТАСС.

Здание, где погибли дети, частное, находилось в заброшенном состоянии. Власти неоднократно выносили владельцу предупреждения, — цитирует издание чиновников.

Как сообщалось ранее, плита недостроенного частного дома обрушилась на троих детей в селе Копанище Воронежской области. Их тела нашли под завалами.