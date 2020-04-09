Уголовное дело возбуждено после пожара в московском доме престарелых

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту пожара в пансионате для пожилых людей на Мякининской улице в Москве.
Возгорание могло произойти из-за хлопка в котельной, которая работает за счёт дизельного топлива. Согласно другой версии, его вызвало возгорание электрокабеля,
Ранее NEWS.ru писал, что экстренные службы Москвы уточнили количество людей, которые пострадали при пожаре в пансионате для стариков. Их оказалось 16, все они доставлены в больницы. В результате происшествия погибли четыре человека.
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