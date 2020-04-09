Уголовное дело возбуждено после пожара в московском доме престарелых

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Экстренные службы Москвы уточнили количество людей, которые пострадали при пожаре в пансионате для стариков. Их оказалось 16, все они доставлены в больницы.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что остальных постояльцев перевели в соседний корпус пансионата. Позже 28 человек перевезли в социально-реабилитационный центр департамента соцзащиты города Москвы. Всего в помещениях при...