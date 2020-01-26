https://static.news.ru/photo/1431db7c-4068-11ea-8e8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

По факту стрельбы из автомата во дворе жилого дома в Нижневартовске возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. Дело по статье «Хулиганство» возбудили против 31-летнего мужчины, который в ночь на 26 января стрельбой из охолощенного автомата отреагировал на шумное поведение группы молодых людей во дворе его дома.

Выйдя из подъезда с оружием, житель Нижневартовска выстрелил в воздух. В результате стрельбы никто не пострадал. Сам стрелок пока не задержан. Домой после инцидента он не возвращался, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что житель Кургана устроил стрельбу из травматического пистолета в местной сауне. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.