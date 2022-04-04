Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Московской области возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, в результате которого два человека погибли, ещё несколько получили травмы. Как сообщается на сайте ведомства, организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Глава Следственного комитета поручил доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, причинах, повлёкших гибель и травмирование людей, и установить лиц, виновных в совершении преступления, — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, при повороте на деревню Матрёнино рейсовый автобус сообщением Москва — Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу. В результате ДТП погибли два человека, ещё девять пострадали. Всего в салоне находилось 20 пассажиров.