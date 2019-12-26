Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии с участием автобуса Москва — Тбилиси, в результате которой погибли два человека.
ДТП произошло вечером 26 декабря на 356-м километре федеральной трассы М-4 около населённого пункта Ярлукино. Автобус перевернулся на скользком асфальтовом покрытии, в результате погибли два гражданина Грузии, ещё восемь человек, включая ребёнка, пострадали,
Как писал NEWS.ru ранее, очевидцы опубликовали видео, на котором запечатлено место аварии с рейсовым автобусом на трассе в Липецкой области. Ролик появился на YouTube-канале «Липецкмедиа».
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