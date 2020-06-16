Уголовное дело возбудили после беспорядков во временном лагере в Дагестане

Следственные органы возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителей властей и умышленном повреждении имущества после беспорядков, которые устроили граждане Азербайджана в пункте временного размещения в Дагестане.
В результате инцидента были повреждены пять машин силовиков. Ущерб составил около 400 тыс. рублей,
Беспорядки произошли 15 июня. Около 400 азербайджанцев, недовольных организацией их пропуска на родину, покинули платочный городок и попытались перекрыть федеральную автодорогу «Кавказ». В ходе пресечения их действий пострадали девять сотрудников полиции и были повреждены служебные машины.
Правоохранительные органы задержали 10 человек. В данное время устанавливаются все причастные к инциденту лица.
Пункт временного размещения у границы с Азербайджаном был создан по инициативе МЧС РФ. В него направлялись граждане соседней республики, которым не удалось попасть на родину из-за пандемии коронавируса. Первоначально палаточный городок был рассчитан на 200 человек, а позднее был расширен ещё на 150 мест, писал NEWS.ru.
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