Уголовное дело возбудили после беспорядков во временном лагере в Дагестане

https://static.news.ru/photo/1d20961c-b07d-11ea-b7d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Низами Гаджибалаев/ТАСС

Следственные органы возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителей властей и умышленном повреждении имущества после беспорядков, которые устроили граждане Азербайджана в пункте временного размещения в Дагестане.

В результате инцидента были повреждены пять машин силовиков. Ущерб составил около 400 тыс. рублей, передаёт ТАСС со ссылкой пресс-службу республиканского управления СК России.

Беспорядки произошли 15 июня. Около 400 азербайджанцев, недовольных организацией их пропуска на родину, покинули платочный городок и попытались перекрыть федеральную автодорогу «Кавказ». В ходе пресечения их действий пострадали девять сотрудников полиции и были повреждены служебные машины.

Правоохранительные органы задержали 10 человек. В данное время устанавливаются все причастные к инциденту лица.

Пункт временного размещения у границы с Азербайджаном был создан по инициативе МЧС РФ. В него направлялись граждане соседней республики, которым не удалось попасть на родину из-за пандемии коронавируса. Первоначально палаточный городок был рассчитан на 200 человек, а позднее был расширен ещё на 150 мест, писал NEWS.ru.