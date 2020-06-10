Уголовное дело в отношении Ефремова передано в ГУ МВД по Москве

https://static.news.ru/photo/3729c3c6-ab4b-11ea-aa2a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дело о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова передано в Главное Управление МВД по Москве.

Уголовное дело в отношении водителя иномарки, совершившего ДТП на Смоленской площади, передано для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Москве, — сообщили ТАСС в пресс- службе столичного главка полиции.

Изначально дело завели в Управлении внутренних дел по Центральному административному органу, потому что ДТП произошло на территории, которой занимается этот отдел.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Как писал NEWS.ru, ранее актёр Владимир Долинский высказался о судьбе актёра в тюрьме.