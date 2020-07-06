Уголовное дело советника Рогозина о госизмене засекречено

https://static.news.ru/photo/b960733a-c036-11ea-aea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Материалы уголовного дела советника гендиректора Роскосмоса по информационной политике Ивана Сафонова засекречены. Мужчину подозревают в государственной измене. По версии ФСБ, он сотрудничал с одной из спецслужб НАТО.

Материалы уголовного дела в отношении Сафронова содержат секретную информацию и маркированы грифом «секретно». Все судебные процессы по этому делу будут проходить в закрытом режиме, — рассказал журналистам ТАСС источник в правоохранительных органах.

В «Роскосмосе» сообщили, что задержание мужчины не связано с его работой в государственной корпорации. Ранее Сафонов был журналистом в газетах «Коммерсант» и «Ведомости».

18 марта 2019 года журналист написал в соавторстве статью о планах России поставить в Египет десятки истребителей 4++ Су-35. Позже газете пришлось удалить материал. Было возбуждено административное дело за разглашение сведений, которые представляют государственную или иную охраняемую законом тайну.

По данным РБК, после публикации материала Сафонова вызывали на беседу в ФСБ, а несколько лет назад сотрудники спецслужбы опрашивали его по поводу другого материала.

В ноябре 2019 года США предупредили о власти Египта о возможных санкциях в случае покупки истребителей у России. В мае 2020 года «Вести.ру» и ТАСС сообщили со ссылкой на свои источники, что в РФ налажено производство Су-35 по контракту с Египтом. Он был заключён в 2018 году.

Как ранее писал NEWS.ru, Сафонов уволился из «Коммерсанта» весной 2019 года, когда разгорелся скандал после публикации материала о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вместе с ним газету покинул весь отдел политики.

В мае 2020 года экс-журналист получил должность советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Бывший журналист должен был заниматься информационной политикой.