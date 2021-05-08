Угнавшие самолёт в Татарстане погибли при жёсткой посадке

https://static.news.ru/photo/a3a85382-b0b8-11eb-813a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Татарстане двое погибли при крушении легкомоторного самолёта. Как сообщает ТАСС, ЧП произошло возле села Калейкино.

Вблизи села Калейкино совершил жёсткую посадку самодельный самолёт типа «Ермак». Погибли два человека, находившиеся на его борту, — сказал источник агентства в пресс-службе МЧС РФ.

Возгорания после крушения воздушного судна не последовало.

Telegram-канал Baza сообщил, что погибшие — парень и его подруга — угнали самолёт, чтобы полетать. По предварительным данным, у них не было навыков управления воздушным судном.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Як-40 после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в петербургском аэропорту Пулково. На борту был только экипаж.