https://static.news.ru/photo/a6828d14-36ae-11ea-af5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Кургана направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который ударил битой автобус по лобовому стеклу за то, что тот мешал ему проехать на автомобиле.

Инцидент произошёл 26 июня 2019 года. Молодой человек остался недоволен тем, что автобус препятствует его передвижению. Припарковав авто у остановки «Памятник Карасину» он обругал оппонента, дважды попытался наехать на пассажирский транспорт, а затем нанёс несколько ударов битой по лобовому стеклу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за вандализм. После утверждения обвинительного заключения оно было направлено в суд. Если вина будет доказана, нарушителю грозит арест сроком до трёх месяцев, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-центр региональной прокуратуры.

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