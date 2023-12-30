Удар ВСУ по Белгороду 30 декабря: реакция Путина, Собянина, Захаровой Песков: Путин поручил направить в Белгород бригаду Минздрава и группу МЧС

Фото: МЧС РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложено о ситуации в Белгороде, туда направлена бригада Минздрава и группа МЧС. Что об этом известно?

Как отреагировали Путин и Собянин на атаку ВСУ

По словам Пескова, президент России после произошедшего направил в регион бригаду Министерства здравоохранения с главой ведомства Михаилом Мурашко, а также группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

«Президенту Владимиру Путину доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода», — сказал Песков.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале назвал произошедшее «бессмысленным жестким терактом».

«Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выражаю соболезнования близким и родным погибших. Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ», — написал он.

По словам Собянина, российская столица при необходимости окажет помощь руководству Белгорода по восстановлению города после атаки ВСУ.

Официальный представить МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале поддержала жителей Белгорода, раскритиковав действия Киева.

«Каждый, кто еще слушает „банковых террористов“, должен знать: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу», — сказала она.

Фото: МЧС РФ

Сколько человек пострадало в результате атаки ВСУ

По данным МЧС РФ, в результате обстрела в Белгороде погибли 12 взрослых и 2 ребенка. Еще 108 человек, включая 15 детей, пострадали. Отмечается, что все 10 возгораний на территории города были потушены.

«Сейчас пожары потушены, оказывается вся необходимая помощь жителям», — сообщили в ведомстве.

Telegram-канал «Подъем» заявил, что из-за атаки повреждено здание правительства Белгородской области.

«Здание правительства Белгородской области повреждено в результате обстрела центра Белгорода. Также повреждения получили здание Медицинского колледжа НИУ „БелГУ“ и регионального штаба ЛДПР. Всего предварительно, повреждено около 40 гражданских объектов», — говорится в публикации.

Известно, что под обстрел также попал поселок Красное Щебекинского городского округа.

«В частном секторе разрушений нет, есть попадание на территорию неработающего сельхозпредприятия — есть очаг возгорания. Аварийные и оперативные службы работают на месте», — рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Что рассказал очевидец после атаки ВСУ

Очевидец удара ВСУ по Белгороду Виталий Сочкан в беседе NEWS.ru отметил, что после произошедшего центр города практически полностью оцеплен.

«Люди вышли на восстановление и уборку мусора: в центре города разбиты окна, стекла. Минут 20 назад отменили угрозу ракетной атаки. Пострадало в центре очень много зданий, было попадание в трансформатор — в центре города отсутствует электричество. Очень много сгоревших автомобилей. Есть погибшие, в том числе ребенок. Много раненых», — пояснил он.

По его словам, во время атаки люди ходили по магазинам за покупками, на катке было много местных жителей.

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