Учёный из Новосибирска, который пропал весной, найден мёртвым

https://static.news.ru/photo/4f675680-fba3-11ea-b6c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Новосибирский 88-летний учёный Геннадий Кулаков, который считался пропавшим с марта 2020 года, найден мёртвым, его тело обнаружили на кладбище.

Сегодня возле Южного кладбища в Советском районе было обнаружено тело с гнилостными изменениями. При погибшем имелась записка с данными, которые позволили предположить, что данное лицо является Геннадием Кулаковым. По данным следствия, мужчина всегда её имел при себе на случай его пропажи. Точная причина смерти потерпевшего будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, — привели слова старшего помощника руководителя СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ по Новосибирской области Анастасии Кулешовой на портале NGS.ru.

Отмечается, что мужчина пропал после того, как вышел из здания Института горного дела. Неподалёку от кладбища у Геннадия Кулакова был гараж.

Учёного полгода искали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» и полицейские. В итоге тело обнаружил случайный прохожий 20 сентября 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, тело шотландского футболиста Энтони Макдоуэлла обнаружили в Стамбуле. Он найден мёртвым под окнами одного из отелей на территории турецкой столицы.