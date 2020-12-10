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Учителя в Москве обвинили в сексуальном насилии над ребёнком

11:51, 11 декабря 2020 30
Архивное фото Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учитель дополнительного образования, работающий в одной из школ на западе Москвы, обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении ученицы. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По имеющимся сведениям, педагог совершал противоправные действия на протяжении нескольких месяцев — с сентября по декабрь. Малолетняя жертва предполагаемого педофила рассказала об этом родителям. Те, в свою очередь, написали заявление в полицию.

Мужчина 1976 года рождения задержан. Он обвиняется по статье УК РФ «иные насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Его проверят на причастность к другим правонарушениям, — цитирует Иванову РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, суд в Санкт-Петербурге приговорил обвиняемого в педофилии Руслана Казанцева к 13 годам лишения свободы. Преступник, который был участником шоу «Давай поженимся!», будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Педофила арестовали в августе 2019 года. Заявление в полицию на Казанцева подала его соседка.

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