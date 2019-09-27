https://static.news.ru/photo/c0429e2a-e126-11e9-a6b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Чрезвычайное происшествие произошло в красноярской гимназии № 16 во время занятий по ОБЖ. Учитель прострелил ухо ученице 11-го класса.

По предварительным данным, инцидент произошёл 19 сентября, когда педагог обучал старшеклассников стрельбе по мишеням. Пуля пролетела мимо цели и попала в мочку уха девочки, которая проходила мимо спортивной площадки.

В учебном заведении сообщили, что все требования к проведению занятий были соблюдены. При этом в школе не стали отрицать своей вины. Все медицинские расходы на лечение девушки администрация взяла на себя, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что силовики предотвратили стрельбу в одной из школ Кирова. Стражи порядка смогли вычислить несовершеннолетнего, интересовавшегося темой насилия в образовательном учреждении и планировавшего совершить массовое убийство, используя холодное оружие и самодельное взрывное устройство.