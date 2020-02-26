Преподаватель физкультуры политехникума в городе Реже Свердловской области Василий Тренин убит своей подругой во время ссоры.
Согласно предварительной информации, женщина ударила учителя ножницами и попала прямо в сердце. Он скончался на месте.
Подруга учителя находится под подпиской о невыезде. Данная мера пресечения была избрана по причине того, что ей не с кем оставить ребёнка,
Ранее NEWS.ru писал, что в Ульяновске подросток ударил ножом в живот педагога. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Школьнику инкриминируется покушение на убийство.
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