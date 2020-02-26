https://static.news.ru/photo/c5194380-5887-11ea-a3bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Преподаватель физкультуры политехникума в городе Реже Свердловской области Василий Тренин убит своей подругой во время ссоры.

Согласно предварительной информации, женщина ударила учителя ножницами и попала прямо в сердце. Он скончался на месте.

Подруга учителя находится под подпиской о невыезде. Данная мера пресечения была избрана по причине того, что ей не с кем оставить ребёнка, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ульяновске подросток ударил ножом в живот педагога. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Школьнику инкриминируется покушение на убийство.