Ученикам школы под Новосибирском угрожали повторением пермского сценария

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилой мужчина в форме частного охранного предприятия напал на учеников возле школы № 92 в Тюмени. Сначала он попытался душить молодого человека, а потом схватил за горло девушку и повалил её на землю. Следственный комитет начал проверку после появления видео ЧП, сообщается на сайте ведомства.

Когда охранник напал на школьницу, ей на помощь пришли друзья, которые оттащили мужчину. Причиной произошедшего могло стать курение в неположенных местах и якобы агрессивное поведение подростков. Следователи СК России в...