Ученикам школы под Новосибирском угрожали повторением пермского сценария
Анна Акимова
Анна Акимова
15:27, 24 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Накануне издание НДН.Инфо опубликовало скриншоты переписки учеников школы посёлка Станционно-Ояшинский в Новосибирской области с пользователем под ником «Иуда». Аноним угрожал повторением событий, произошедших в Перми. Власти Мошковского района провели проверку на соответствие стандартам безопасности. Об этом сказано в сообщении районной администрации в соцсетях.
По факту рассылки сообщений с угрозами, полученными учащимися школы накануне, сообщаем, что в настоящее время правоохранительными органами проводится ряд проверочных мероприятий, — говорится в сообщении, опубликованном в паблике райадминистрации во «ВКонтакте».
Отмечается, что власти по итогам проверки выявили соблюдение мер безопасности в учебном заведении. Ситуацию взял на контроль первый замглавы администрации Мошковского района Владимир Чупрынин. Все школы района работают в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что угрозы стрельбы поступили в учебное заведение подмосковной Балашихи.
Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек, количество пострадавших по состоянию на 24 сентября достигло 47. Семеро из них транспортированы для оказания медицинской помощи в Москву.