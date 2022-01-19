Власти Красноярска не стали эвакуировать школы после очередных угроз

В Красноярске эвакуировали все детские сады из-за поступивших сообщений о минировании, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя главного управления образования города. Источник в правоохранительных органах региона пояснил, что угрозы поступают из-за рубежа. Предупреждения также поступили и в школы города. Это уже пятый случай, когда угрозы минирования поступают в рабочий день, срывая занятия. В этот раз власти региона решили не эвакуировать школьников, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Сегодня после поступления новых сообщений о минировании было принято решение об отмене эвакуации в образовательных учреждениях начального и среднего образования в Красноярске в связи с тем, что со вчерашнего вечера все школы города взяты под круглосуточную охрану сотрудников полиции и Росгвардии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуировать не будут и религиозные учреждения. По данным властей, там были проведены необходимые проверки безопасности, к патрулированию привлекли правоохранителей.

Однако власти всё-таки приняли решение эвакуировать персонал и воспитанников детских садов.

Все детские сады эвакуируют, — передаёт издание.

Накануне из-за угроз минирования в Красноярске были эвакуированы ученики и персонал 122 школ. Глава ГУВД Красноярского края Александр Речицкий заверил, что по каждому факту ложного сообщения будет возбуждено уголовное дело, а учебные заведения возьмут под круглосуточную охрану. Угрозы поступали и в школы ряда других городов РФ.