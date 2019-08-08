https://static.news.ru/photo/e80fb76e-b9ec-11e9-9926-fa163e074e61_660.jpg Порт «Архангельск» Фото: Sasha Krotov/wikimedia.org

На месяц закрыли для свободного плавания участок Двинской губы, в районе которого произошёл взрыв во время испытаний на полигоне ВМФ. Об этом сообщил заместитель капитана морского порта «Архангельск» Сергей Козуб.

Прибрежное предупреждение о запрете судоходства в акватории Двинского залива опубликовала Администрация морских портов западной Арктики, сообщает «Интерфакс».

Ранее датчики автоматизированной системы контроля в Северодвинске зафиксировали повышение уровня радиации после взрыва около села Нёнокса. Через некоторое время радиационный фон вошёл в норму, сообщили в мэрии города.

В свою очередь глава Нёнокса рассказал РБК, что взрыв при испытании жидкостного реактивного двигателя мог произойти на корабле, а не на суше.

Как писал News.ru, ЧП произошло 8 августа во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. Жертвами происшествия стали два человека, ещё шестеро пострадали.