Участников перепалки в полиции Петербурга уволят из органов внутренних дел

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о превышении должностных полномочий инспектором ДПС в конфликте с сотрудницей полиции в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. При этом уточняется, что все трое участников конфликта будут уволены из органов внутренних дел «по дискредитирующим основаниям», а на инспектора, сломавшего оперативнице руку, завели уголовное дело о превышении полномочий.

Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А. Д. представить доклад об обстоятельствах произошедшего, — сказали в ведомстве.

Отмечается, что инспектор был задержан.

Ранее сообщалось, что в отделе полиции Василеостровского района произошла перепалка между сотрудницей группы уголовного розыска, которая пыталась пройти в отделение, и представителями ГИБДД.

Как свидетельствует видео, попавшее в Интернет, один из инспекторов увидел у девушки кобуру с пистолетом и потребовал, чтобы она показала удостоверение. Девушка оттолкнула коллегу и замахнулась на него, после чего словесная перепалка переросла в стычку. Девушку повалили на пол, и она крикнула, что ей сейчас сломают руку, после чего раздался хруст. По данным СК, девушка получила закрытый перелом левого плеча.