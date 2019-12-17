Четверо участников перестрелки, в которой погибли пять человек, в хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области задержаны в Белгородской области на границе с Украиной. Они ехали на автомобиле Nissan с воронежскими номерами, всего в машине были пять человек.
У госграницы в посёлке Ровеньки машину остановили белгородские пограничники. Беглецы хотели проскочить на территорию соседнего государства в обход КПП по полям,
Задержанных передали в ОМВД по Ровеньскому району, далее ими будет заниматься следственный комитет. Трое из них причастны к ростовской перестрелке с жертвами, которая произошла 22 октября. Причиной перестрелки стал спор двух чеченских семей из-за участка для выпаса скота.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Ростовской области на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, погибли пять человек. Четыре участника инцидента были объявлены в розыск.
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