https://static.news.ru/photo/9455226e-2114-11ea-b138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Четверо участников перестрелки, в которой погибли пять человек, в хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области задержаны в Белгородской области на границе с Украиной. Они ехали на автомобиле Nissan с воронежскими номерами, всего в машине были пять человек.

У госграницы в посёлке Ровеньки машину остановили белгородские пограничники. Беглецы хотели проскочить на территорию соседнего государства в обход КПП по полям, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

Задержанных передали в ОМВД по Ровеньскому району, далее ими будет заниматься следственный комитет. Трое из них причастны к ростовской перестрелке с жертвами, которая произошла 22 октября. Причиной перестрелки стал спор двух чеченских семей из-за участка для выпаса скота.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Ростовской области на хуторе Чернозубов произошла перестрелка, погибли пять человек. Четыре участника инцидента были объявлены в розыск.