Участника СВО оправдали в убийстве сослуживца: могли ли давить на присяжных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

17 января Новочеркасский гарнизонный военный суд оправдал 41-летнего контрактника из Чечни Зайнди Такаева в убийстве (ст. 105 УК РФ, предусматривает до 15 лет лишения свободы) 20-летнего уроженца Дагестана Магомеда Шахбанова, сообщает «Коммерсант». Что известно о приговоре суда, почему присяжные встали на сторону военнослужащего из Чечни и почему прокурор считает, что на участников процесса было оказано давление?

Какой вынесли приговор об убийстве дагестанского военного

Как стало известно «Коммерсанту», вынесен первый оправдательный приговор участнику спецоперации, обвиняемому в убийстве сослуживца.

Так, сержанта-контрактника Зайнди Такаева сначала признали невиновным присяжные, а затем судья Новочеркасского гарнизонного военного суда (ГВС) освободил его из-под стражи и предоставил ему право на реабилитацию. Прокуроры и сторона погибшего не согласились с вердиктом суда, по их версии, на присяжных могло быть оказано давление.

Какое решение вынесли присяжные по делу об убийстве дагестанского военного в ЛНР

По информации «Коммерсанта», шестеро присяжных военного суда посчитали 41-летнего контрактника из Чечни Такаева невиновным в убийстве 20-летнего уроженца Дагестана Магомеда Шахбанова.

17 января на основании их вердикта судья Артем Каплунов вынес оправдательный приговор и освободил Такаева из-под стражи. Теперь за 1,5 года под стражей он может требовать от правоохранителей моральную и материальную компенсацию.

Сторона обвинения не согласна с решением суда и подала апелляцию в Южный окружной военный суд. Сторона потерпевшего и прокуроры указывают на процессуальные нарушения, допущенные гарнизонным судом во время слушаний, а также полагают, что единогласное решение присяжных может говорить о давлении на них.

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Как погиб дагестанский военный в ЛНР

Инцидент с гибелью Шахбанова произошел 6 июня 2022 года во дворе многоэтажного жилого дома в Первомайске ЛНР. По данным «Коммерсанта», вечером того дня компания военнослужащих-контрактников вместе с девушками отдыхали на съемной квартире и во дворе этого же дома, где жарили шашлыки. Когда у них кончились продукты и напитки, компания начала расходиться и один из участников, Вагив Мирзоев, взяв с собой табельное оружие, отправился домой. Невооруженный Магомед Дибиров пошел к своему автомобилю, а Такаев — в уборную. До стоявшей во дворе будки, куда он направился, было всего несколько метров, и свой автомат он оставил в беседке.

Так, говорят военнослужащие, в 21:30 за столом остались только 20-летние Анастасия, София и Шахбанов. В это время по ним и был открыт огонь, передает «Коммерсант». Девушки, по их словам, спрятались под стол, а Шахбанову «пуля пробилу голову навылет».

Токаев заявил следствию, что он сразу понял, что по компании открыли огонь из кустов. По его словам, он сразу вернулся в беседку, взял свой автомат и открыл ответный огонь. По его словам, он не видел нападавших, но отразил атаку и вызвал на место инцидента двух своих соседей-врачей и военную полицию.

Девушки, находившиеся в компании, представили иную версию событий: по их словам, перед уходом Мирзоев оставил свой пистолет своему сослуживцу и соседу Такаеву и именно из этого оружия был убит Шахбанов.

«Зайнди встал из-за стола, подошел к Магомеду сзади, достал пистолет из левого кармана брюк и выстрелил ему в голову. Увидев это, я и Соня спрятались под стол»,— заявила свидетель Анастасия.

Мирзоев и Дибиров пояснили следствию, что у Шахбанова и Такаева не было конфликтов. По их данным, участники застолья знали друг друга еще со сборного пункта в Новочеркасске и вместе отправились на СВО, где поддерживали своих. Отмечалось, что Шахбанов относился к сержанту с уважением, поскольку тот был вдвое старше и имел солидный боевой опыт.

«Я сто раз мог бы убить Магомеда [Шахбанова] в бою, но в этом не было никакого смысла», — говорил Такаев.

После стрельбы в беседке Такаев был задержан военной полицией и отправлен под конвоем в Луганск, через 2 недели его доставили в СИЗО Ростова-на Дону, обвинили в убийстве и взяли под арест по ходатайству военного следствия. Под стражей обвиняемый оставался вплоть до вынесения ему оправдательного приговора.

Известно, что Такаев награжден медалью «За боевые отличия» за «умелые, инициативные и решительные действия при выполнении боевых задач».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кто и как мог давить на присяжных

На решение присяжных, предположительно, повлияли оставшиеся в материалах дела противоречия и нестыковки.

Такаев утверждал, что не держал в руках пистолет Макарова, из которого, считает следствие, был застрелен Шахбанов. Владелец пистолета Мирзоев заявил в суде, что ни на минуту не расставался со своим оружием. Государственное бюро судмедэкспертизы Ростовской области признало оставшиеся на рукоятке ПМ биологические следы «противоречивыми» и не позволяющими установить генетический профиль человека, державшего оружие в руках.

В пользу Такаева сыграло заключение специалиста 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны в Ростове-на-Дону, отмечает «Коммерсант». Эксперт пришел к выводу, что выстрел в Шахбанова был произведен с «неблизкого расстояния», а поразил его «ранящий снаряд диаметром 8 мм», что не соответствует изложенной версии о стрельбе из оружия калибра 9 мм. Наиболее вероятным орудием убийства эксперт посчитал АК-47 или снайперскую винтовку Драгунова калибром 7,62 мм, но такого оружия ни у кого из участников застолья не было. Саму пулю, убившую Шахбанова, вовсе не нашли.

Также защита Такаева отмечала, что девушки не могли объективно оценить ситуацию из-за своего юного возраста, пережитого стресса и алкогольного опьянения в момент инцидента.

«Девушки даже не скрывали, что не видели стрелка, а их мнения о возможной причастности к убийству Зайнди Такаева были основаны на "ощущениях и последующем анализе произошедшего"»,— говорил «Коммерсанту» один из адвокатов.

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