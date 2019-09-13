https://static.news.ru/photo/efacb102-d54e-11e9-9ac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Москве дорожно-транспортное происшествие чуть было не переросло в драку. Участник аварии на улице Озёрная совершил наезд на своего оппонента, после чего сам обратился в полицию.

Согласно предварительным данным, один из водителей испугался троих оппонентов, сел в машину, совершил наезд на одного из них, после чего обратился в полицию и рассказал о случившемся. Стрельбы не было, — рассказали АГН « Москва » в ГУ МВД России по Москве.

На данный момент сотрудники полиции опрашивают всех участников инцидента.

Ранее, как писал News.ru, крупное ДТП с участием трёх автомобилей произошло на 100-м км Московской кольцевой автомобильной дороги. В результате аварии произошёл наезд на троих рабочих, проводивших дорожные работы. Всего в ДТП пострадали пять человек, четверым из которых потребовалась медицинская помощь.