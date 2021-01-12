Участник ДТП с военными автобусами арестован

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Водитель грузовика, протаранивший колонну автобусов с военными, арестован. Такое решение принял Красногорский городской суд Московской области.

Подозреваемому ... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Во время конвоирования 26-летний мужчина отвечать на вопросы прессы не стал. Журналистов в зал суда не пустили.

ДТП произошло 11 января в Красногорске на федеральной трассе М9 «Балтия» на повороте на деревню Глухово. В результате столкновения грузовика с колонной автобусов, погибли четыре человека и пострадали ещё 42.

На месте происшествия работали бригады областной станции скорой помощи и центра медицины катастроф, привлекалась санитарная авиация. Пострадавших доставляли в Центральный военный госпиталь имени Вишневского, который находится недалеко от места аварии.

Возбуждены два уголовных дела. Полиция расследует факт нарушения ДТП, Следственный комитет — дело о нарушении правил вождения боевой, специальной или транспортной техники.

Как писал NEWS.ru, водитель грузового автомобиля, протаранившего колонну автобусов с военными в Подмосковье, не считает себя виновным в произошедшем. Он считает, что сами военные должны были обеспечить безопасное прохождение колонны.