Участник аварии возле здания МИД подрался с силовиком

https://static.news.ru/photo/e627f0fe-7f09-11eb-88c3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один из участников аварии, случившейся в ночь на 7 марта в центре Москвы у здания МИД РФ, подрался с сотрудником правоохранительных органов. Об этом стало известно из сообщений, обнародованных в социальных сетях.

Ранее появилась информация, что на Садовом кольце у здания внешнеполитического ведомства столкнулись четыре автомобиля, включая Gelandewagen и Hyundai. Пострадали четыре человека. Одного из них доставили в больницу с тяжёлыми травмами.

В столичном департаменте транспорта, в свою очередь, сообщили, что на Смоленском бульваре автомобиль столкнулся с неисправной машиной, после чего были перекрыты четыре полосы внешней стороны Садового кольца.

На место происшествия после ДТП приехали правоохранители. Тогда один из участников аварии (водитель автомобиля Gelandewagen) набросился на инспектора. Силовики посадили водителя в свою машину и увезли, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, накануне водитель грузовика наехал на пешехода на Дмитровском шоссе в Москве.