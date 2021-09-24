Участкового заподозрили в изнасиловании 12-летней девочки

В Первоуральске Свердловской области участкового полиции задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки. С ним задержали второго подозреваемого — ранее судимого. Об этом сообщает Lenta.ru, ссылаясь на представителя регионального управления МВД Валерия Горелых.

Пострадавшая обратилась к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска и рассказала об изнасиловании 25 сентября в 19:35. Сотрудники нашли подозреваемых и задержали. Один из них — 32-летний участковый полиции, служащий с 2020 года. Второй — судимый за кражи, разбойные нападения и убийства машинист.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее по делу об изнасиловании 18-летней девушки в отделе полиции был задержан сотрудник МВД в Саратове. Дело возбуждено после заявления пострадавшей: она утверждает, что сотрудник правоохранительных органов её избил и изнасиловал.