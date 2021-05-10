Уборщик метнул нож в полицейского в московском метро

https://static.news.ru/photo/91297a8a-b197-11eb-8534-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Потасовка между уборщиком и сотрудником полиции произошла в Москве на станции метро «Бульвар Рокосовского» Сокольнической линии. Сотрудник правоохранительных органов в результате конфликта был ранен, сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно телеканалу, днём 10 мая полицейский решил перекусить и зашёл в комнату приёма пищи на станции. Там уже находился уборщик. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого оппонент метнул в правоохранителя нож. Полицейский оказался ранен в бедро, ему потребовалась госпитализация.

Полиция в настоящее время выясняет причины и обстоятельства инцидента.

1 мая в столичном метро на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии женщина упала на рельсы. Пассажирка попала под прибывающий поезд. От полученных травм она умерла. В результате на время было остановлено движение поездов от станции «Киевская» до станции «Курская», в обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами.