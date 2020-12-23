Убившую сына кандидата в губернаторы осудили на 14 лет тюрьмы

https://static.news.ru/photo/e1c54bd2-4526-11eb-a61c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Астраханской области, кандидат на пост губернатора региона Галина Морозова, убившая собственного сына гантелей, признана виновной. Суд приговорил её к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении женщины расследовали по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), передаёт «МК». Она сама призналась, что во время ссоры несколько раз ударила 12-летнего сына гантелей, от чего тот скончался.

В Следственном комитете отметили, что на первоначальном этапе расследования Морозова пыталась запутать следствие, утверждая, что мальчика неоднократно видели около дома. Тогда она заявляла, что 4 марта подросток ушёл из дома и больше не возвращался. При этом, по версии следователей, он вернулся домой на следующий день и был убит матерью во время ссоры.

Тело 12-летнего сына Морозовой, пропавшего в Астрахани весной 2020 года, было найдено 20 июня. Оно было залито бетоном под полом дома, который принадлежит старшему брату мальчика.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Галина Морозова хотела сдать своего непослушного отпрыска в детский дом. Об этом рассказала учительница мальчика Сажида Хлямина.