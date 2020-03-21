https://static.news.ru/photo/775f2d6a-6b5d-11ea-b72f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мужчина, убивший свою семью в Москве, объяснил свой поступок тем, что ему померещилось нападение и он стал защищаться. Теперь подозреваемого ждёт экспертиза на вменяемость.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Трагедия произошла минувшей ночью в доме на Волоколамском шоссе. 39-летний Станислав И. напал на свою жену с ножом, а потом расправился с её родителями. Всё произошло на глазах у детей.

Известно, что он работал в крупной аудиторской компании. Из-за проблем на работе Станислав не спал несколько дней. Ему даже пришлось вызывать на дом врачей. Это произошло за день до убийства. Медики вкололи ему транквилизатор и уехали. На следующий вечер мужчина позвонил своей матери и попросил срочно приехать к нему домой. Женщина выполнила просьбу сына. Войдя в квартиру, она увидела, как тот ходит по комнате весь в крови, писал NEWS.ru.