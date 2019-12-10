https://static.news.ru/photo/f8cd0e9c-1beb-11ea-bca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Гейсер, задержанный за жестокое убийство родной сестры во время ритуального обряда, предпринял попытку избежать наказания за содеянное. Прямо в зале суда москвич вылез из клетки и постарался скрыться от представителей правопорядка через потолок. Видеозапись «побега» была обнародована в среду, 11 декабря.

На кадрах видно, как Гейсер, убивший сестру под действием наркотиков, подтянулся и вылез из клетки. Затем он пробил навесной потолок и попытался забраться на него. Приставы немедленно предприняли попытки остановить преступника. Один из стражей правопорядка схватил его за ногу. Другой пристав помогал коллеге с электрошокером в руках.

Пока Гейзера спускали на пол, с него стянули штаны. Отмечается, что в процессе приставы пытались остановить преступника не только силой, но и уговорами.

Видеозапись опубликована журналистами Life.

Ранее NEWS.ru передавал, что представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве сестры.

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