Убивший родителей в Москве подросток изувечил мать пассатижами

Подросток, который убил в Москве мать и отца, находился в состоянии наркотического опьянения. 16-летний юноша изуродовал родительницу пассатижами, раздробив челюсть, а также наступил ногой на грудь женщины, где криминалисты обнаружили след от обуви. Об этом пишет MK.RU.

В квартире, где произошла трагедия, проживали 49-летний Владимир со своей третьей по счёту супругой, 55-летней Светланой, и общим 16-летним сыном. От предыдущих браков у Владимира и Светланы есть взрослые дочери, которые живут отдельно. При этом родня Владимира крайне не одобряла его брак с новой пассией.

Примерно за год до инцидента родители начали замечать за сыном странности. Как выяснилось, всему виной были наркотики, после приёма которых молодой человек становился настолько агрессивным, что приходилось вызывать медиков. В результате его перевели на частное домашнее обучение.

Под утро 22 сентября он, находясь, предположительно, под действием запрещённых веществ, напал на спящих родителей. Отца он шесть раз ударил ножом, у матери было перерезано горло. Помимо прочего, на кровати остался лежать газовый пистолет. При задержании подросток не оказал сопротивления, его нашли в этой же квартире.

Ранее подросток устроил кровавую расправу над родителями на северо-востоке столицы. Происшествие случилось в доме на улице Полярной.