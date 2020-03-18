https://static.news.ru/photo/847202c0-6905-11ea-84fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, обвиняемого в убийстве женщины в здании городского суда Первоуральска. Об этом 18 марта сообщили представители СК РФ по Свердловской области.

Предполагаемый преступник был задержан по горячим следам. По версии следствия, мужчина утром 18 марта убил женщину возле пропускного пункта на судебный участок. Задержанный является фигурантом дела о побоях покойной. После совершения преступления уралец смог сбежать. Полицейские сразу же объявили его в розыск. Убийцу обнаружили и задержали в подъезде дома, где проживает мать мужчины.

В ближайшее время следствие СКР намерено предъявить задержанному соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — приводит РИА Новости сообщение от сотрудников регионального управления СК РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, столичные полицейские задержали группу из шести мужчин, которые подозреваются в обстрелах автосалона и поджоге 10 автомобилей.