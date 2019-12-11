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Басманный суд Москвы арестовал ещё одного подозреваемого в убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Это Магомед-Гази Чаниев. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Главный подозреваемый в преступлении, по некоторым данным, — 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев по прозвищу Коля. Столичный Басманный суд 18 ноября арестовал его заочно, поскольку он скрылся и был объявлен...