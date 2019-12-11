Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что убивший в Москве сотрудника СКР Владислава Капустина мужчина признан невменяемым. Его отправят на принудительное лечение.
Завершено расследование уголовного дела по факту нападения в октябре этого года на сотрудника центрального аппарата СК полковника юстиции Владислава Капустина, в результате которого он погиб, — сообщила Петренко.
По её словам, мужчина, напавший на Капустина, страдает психическим расстройством, которое исключает его вменяемость,
1 октября на проспекте Мира в Москве произошёл конфликт, в результате которого двое мужчин получили по несколько колото-резаных ранений, писал NEWS.ru.
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