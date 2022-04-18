Убитую семью экс-вице-президента «Газпромбанка» обнаружил водитель

По факту гибели семьи бывшего топ-менеджера Газпромбанка Владислава Аваева возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в», «г» ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Первым на место происшествия приехал личный водитель Аваева, пишет РБК.
Водитель Аваева
Тела погибших отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Представители СКР и полицейские опрашивают соседей и изучают записи с камер наружного наблюдения. По предварительной версии, мотивом убийства стал конфликт Владислава Аваева с женой. Известно, что Аваев владел 13 единицами гражданского оружия.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/19/04/2022/625e75ca9a79470e817807f3
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/19/04/2022/625e75ca9a79470e817807f3
Ранее о том, что в Москве найдена убитой семья бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, сообщил Telegram-канал Baza. Тогда уточнялось, что тела мужчины, женщины и девочки обнаружила родственница, которая не могла дозвониться до родных. По предварительной версии, Аваев убил свою супругу и 13-летнюю дочь, а затем покончил с собой.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/19/04/2022/625e75ca9a79470e817807f3