Убитую на Сахалине восьмилетнюю девочку похоронили

https://static.news.ru/photo/ab223c96-c4d6-11ea-8847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Подслушано | Невельск/vk.com

Прощание с девочкой, в убийстве которой подозревают семейную пару, прошло около её дома в Новоалександровске, пригороде Южно-Сахалинска.

Ребёнка похоронили по христианским традициям. После церковной службы земляки попрощались с Викой. На похоронах собрались сотни жителей края, включая волонтёров, которые несколько дней искали девочку после того, как она ушла из дома, передаёт РИА Новости.

Восьмилетняя Виктория пропала 6 июля в Южно-Сахалинске. После ссоры с матерью девочка взяла зубную щётку и ушла из дома. Женщина безуспешно пыталась найти ребёнка, а потом обратилась в полицию. К поискам ребёнка подключился спасательный отряд в составе от 100 до 400 человек и сотрудники прокуратуры. 10 июля ребёнок был найден мёртвым. По подозрению в её похищении и убийстве задержан мужчина 1971 года рождения и его супруга 1988 года рождения. По информации ведомства, смерть ребёнка наступила в день её исчезновения — 6 июля 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, мать убитой на Сахалине восьмилетней Вики Тепляковой пожелала скорой смерти убийцам. Она надеется, что наказание для убийц будет максимально строгим и в скором времени эти люди окажутся в аду.