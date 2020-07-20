Убитая доцент ВГИКа могла сама пустить преступников в квартиру

https://static.news.ru/photo/5adc8a36-ca7e-11ea-8d1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцент Всероссийского института кинематографии 90-летняя Ида Шур могла сама открыть дверь преступникам. Об этом журналистам рассказала соцработник, которая помогала женщине.

Я неоднократно говорила, что открывать дверь посторонним людям небезопасно, Ида Борисовна как бы соглашалась со мной. Прихожу в следующий раз и вижу: она то окна пластиковые поменяет, то какие-то резинки на ручках. Ей постоянно звонили на городской телефон из различных компаний, предлагали услуги по ремонту квартиры, — сообщила социальный работник.

Она подчеркнула, что когда находилась в квартире с женщиной, то прогоняла торговцев, а также угрожала им полицией, если они не оставят пожилую женщину в покое.

А вот в моё отсутствие Ида Борисовна, конечно, могла открыть дверь. Она была доверчива и где-то даже бесстрашна, — предположила соцработник в беседе с журналистами «МК».

Заявление в полицию подала подруга доцента, которая забеспокоилась, что Шур на протяжении двух дней не выходит на связь. Силовики взломали дверь в квартиру и обнаружили тело хозяйки с многочисленными ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело. Возможно, к преступлению причастны «чёрные риелторы». Женщина проживала в престижном доме на Кутузовском проспекте, 5/3. Об этом писал NEWS.ru.

Ида Шур была доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИКа, где преподавала с 1958 года. Она окончила консерваторию им. П. И. Чайковского, являлась автором нескольких учебных программ по теории и истории музыкального искусства