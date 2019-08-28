https://static.news.ru/photo/fe57adf0-c997-11e9-b5ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Новые подробности появились в деле об убийстве жены челябинского депутата Азата Зарипова. За несколько минут до гибели женщина, которая впоследствии была убита собственным мужем на глазах у детей, переписывалась с молодым человеком из Екатеринбурга. Об этом рассказал сам мужчина.

По его словам, с Еленой он познакомился в Интернете, когда она занималась трейдингом. До её смерти они ни разу не встретились вживую. Первый раз он увидел её на похоронах уже в гробу.

Лена говорила, что она хотела уехать ко мне, так как муж неоднократно в течение двух лет ей угрожал и говорил, что перережет семью. Всегда был злой, вечно что-то не нравилось, — рассказал молодой человек порталу 74.ru .

Он сообщил, что в ночь трагедии Елена написала ему, что муж пришёл домой под утро. Он явился домой сильно пьяным. Как следует из переписки, супруг сидел в машине с оружием. После этого события разворачивались стремительно. В ходе словесной перепалки депутат расстрелял супругу. Это произошло на глазах их несовершеннолетних детей.

Ранее News.ru писал, что подозреваемый был женат дважды и имеет троих детей. До инцидента он работал заведующим терапевтическим отделением городской больницы Локомотивного городского округа около 12 лет и являлся депутатом совета округа от «Единой России». После убийства его членство в партии было приостановлено.