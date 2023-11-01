Убийство семьи из девяти человек в Волновахе: в чем признались контрактники «Коммерсант»: контрактники признались в убийстве семьи в Волновахе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Контрактники, которых ранее задержали по подозрению в убийстве семьи из девяти человек в Волновахе в ДНР, признали свою вину, сообщает «Коммерсант». Какие известны подробности, что рассказали фигуранты дела?

Что известно об убийстве семьи в Волновахе

28 октября Следственный комитет РФ по ДНР возбудил уголовное дело по факту убийства девяти человек в Волновахе. Сообщалось, что преступление произошло ночью. Погибшие были членам одной семьи, среди них — 53-летний хозяин с 48-летней женой, их сын с супругой, ее брат и двое детей — четырех и восьми лет. Все убитые находились в разных комнатах, некоторые лежали на кроватях.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство более двух лиц, в том числе малолетних).

Прямых свидетелей убийства не оказалось, однако, по данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», соседи убитой семьи видели, как от их дома ночью отъезжал кроссовый мотоцикл, на который сели двое мужчин в военной форме. Благодаря особым характеристикам транспортного средства подозреваемые были быстро обнаружены.

30 октября в СК РФ сообщили о задержании двоих мужчин по этому делу. Ими оказались военнослужащие с Дальнего Востока, которые проходили службу по контракту.

В ходе преступления ими были использованы автоматы с глушителями, они выпустили около 80 пуль. По некоторым данным, это были «Вал» или «Винторез», предназначенные для бесшумной стрельбы.

Что рассказали задержанные об убийстве семьи в Волновахе

По данным Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» подозреваемых зовут Антон Сопов и Станислав Рау. Сообщается, что первый из них пошел служить по контракту сразу после окончания срочной службы.

«Судя по данным баз ФССП, оба задержанных имели проблемы с долгами — не могли погасить кредиты, видимо, поэтому отправились воевать по контракту с Минобороны», — говорится в сообщении источника.

По информации «Коммерсанта», оба контрактника признались в совершенном преступлении. По их словам, они задумали убить только главу семьи Эдуарда Капканца и двух его взрослых сыновей, с которыми произошел конфликт.

Задержанные сообщили, что женщины и дети стали случайными жертвами. Якобы они кого-то не разглядели из-за отсутствия освещения, а кого-то убили для того, чтобы не оставлять свидетелей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что известно о конфликте военнослужащих с убитой семьей

Некоторые жители Волновахи полагают, что конфликт военнослужащих с главой убитой семьи спровоцировало неосторожное замечание, сделанное Эдуардом Капканцом в адрес подозреваемых за несколько часов до убийства. По некоторым данным, контрактники вечером перед преступлением приезжали в районный магазин за спиртным, при этом уже находились в состоянии алкогольного опьянения. Их визит не понравится местным жителям.

В другой из версий, приведенной источником, говорится, что Эдуард Капканец и его сыновья торговали спиртным, а спор между ними и военнослужащими возник из-за оплаты товара.

«Для выяснения всех обстоятельств происшедшего с задержанными сейчас проводятся следственные действия, но, как утверждает СКР, уже было установлено, что мотивом преступления стал бытовой конфликт», — сообщает «Коммерсант».

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