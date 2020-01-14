https://static.news.ru/photo/b1f033a6-376f-11ea-9673-fa163e074e61_660.jpg Задержанный 36-летний местный житель (второй справа), подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду "Сказка", во время следственных действий Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Убийца шестилетнего мальчика Денис Поздеев признан невменяемым. Убийство произошло в детском саду Нарьян-Мара в октябре 2019 года. Об этом сообщает Следственный комитет.

В отношении него в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния был невменяем, в связи с чем нуждается в применении принудительной меры медицинского характера, — сказано в сообщении.

Следователи добавляют, что вопрос о психическом состоянии мужчины встал сразу после задержания, так как он рассказывал, что слышит голоса в голове, а также говорил про жертвоприношение.

Трагедия случилась 31 октября. Поздеев беспрепятственно прошёл на территорию детского сада «Сказка», затем зашёл в одну из групп и ударил ножом в шею шестилетнего мальчика. Ребёнок умер на месте. Сотрудники детского сада не позволили убийце скрыться и удерживали его до приезда полиции.

Охраннику детского сада предъявили обвинение в халатности. Он признал свою вину частично и пояснил, что принял Поздеева за родителя одного из детей. Сейчас он находится под арестом.

Ранее NEWS.ru писал, что череда увольнений прошла в Нарьян-Маре после гибели ребёнка.