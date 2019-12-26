34-летний Максим Гареев, подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве, признан вменяемым. Таковы результаты психиатрической экспертизы, которую провели мужчине в институте имени Сербского.
По некоторым данным, в спецотделении при институте он провёл более месяца.
В итоге специалисты пришли к заключению: Максим Гареев вменяем, —
рассказалисточник KP.RU в правоохранительных органах.
Как отмечает издание, дело в суд пока не передано. Его расследование продолжает Следственный комитет.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве на улице Пырьева хозяин одной из квартир обнаружил чемодан, в котором спрятали тело убитой девушки-блогера. По предварительным данным, убийство было совершено на почве ревности. По версии следствия, преступник перерезал своей жертве горло.
Позже подозреваемый в убийстве Максим Гареев в ходе допроса в СКР признал свою вину. Он рассказал, что нанёс жертве не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди.
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