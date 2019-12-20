https://static.news.ru/photo/b534aee4-24cc-11ea-9662-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jo Shiner/twitter.com

Двое человек убиты и ещё один получил тяжёлые ранения, после того как мужчина с ножом напал на дом в Сассексе в Великобритании.

Об этом сообщает Mirror. У обоих жертв убийства перерезаны горла. Полиция Сассекса уже объявила о расследовании «серьёзного инцидента», однако уточнила, что информация о количестве жертв нуждается в проверке.

На месте происшествия находятся множество машин скорой помощи и полицейский вертолёт. Силовики выставили кордоны, чтобы не допускать посторонних. Предполагается, что орудие преступления уже найдено. Один из живущих по соседству горожан назвал случившееся особенно ужасным, так как всё произошло за несколько дней до Рождества.

Как ранее сообщал NEWS.ru, полицейские Великобритании взяли почти 490 тысяч больничных дней из-за проблем с психикой в 2019 году.