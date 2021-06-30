УАЗ с семью подростками перевернулся в Туве: один погиб

Семеро подростков в возрасте 12–14 лет перевернулись в УАЗе в Дзун-Хемчикском районе в Туве. Управлявший автомобилем школьник погиб на месте происшествия, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

ДТП произошло на трассе Чадан — Бажын-Алаак, 13-летний водитель УАЗ-31512 не справился с управлением, машина опрокинулась, водитель погиб, остальные получили травмы и были доставлены в медицинский центр. Подросткам оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что машина принадлежит отцу одного из несовершеннолетних пассажиров. Подростки не были пристёгнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Крыму прокуратура начала проверку факта ДТП с участием микроавтобуса, в котором ехали 19 подростков. Микроавтобус с представителями патриотического отряда из Ямало-Ненецкого автономного округа опрокинулся на бок.