УАЗ с семью подростками перевернулся в Туве: один погиб

Семеро подростков в возрасте 12–14 лет перевернулись в УАЗе в Дзун-Хемчикском районе в Туве. Управлявший автомобилем школьник погиб на месте происшествия, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
ДТП
В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что машина принадлежит отцу одного из несовершеннолетних пассажиров. Подростки не были пристёгнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.
Как сообщалось ранее, в Крыму прокуратура начала проверку факта ДТП с участием микроавтобуса, в котором ехали 19 подростков. Микроавтобус с представителями патриотического отряда из Ямало-Ненецкого автономного округа опрокинулся на бок.