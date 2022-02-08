У жителя Перми из номера отеля украли $1 млн

Житель Перми Ринат Мурасов заявил, что незнакомка украла из номера его отеля полотенце, пояс от халата и $1 млн. Он уточнил, что познакомился с ней случайно, когда услышал признаки вечеринки в соседней комнате, пишет «360».

Девушки нет, с которой мы выпивали. И у меня пропали наличными миллион долларов, — посетовал Мурасов.

Отвечая на вопрос, почему он хранил такую сумму наличными в номере отеля, Мурасов заявил, что занимается благотворительностью. По его словам, он помогает людям, которые оказались в непростом финансовом положении.

Эти деньги предназначались, ну, для людей. Я могу любому купить квартиру, машину, дачу. Ну, то есть делаю людей счастливыми, — пояснил Мурасов.

По данным СМИ, МВД по Пермскому краю уже начало проверку по этому делу.

Ранее неизвестный украл из Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве баян и бандонеон стоимостью более 1,2 млн рублей. Злоумышленника разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Музыкальные инструменты были похищены не позднее 14 января.