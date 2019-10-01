https://static.news.ru/photo/db0342a0-e464-11e9-8088-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники СКР и ФСБ проводят выемку документов в кабинете одного из топ-менеджеров «Аэрофлота» в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Заместитель гендиректора компании «Аэрофлот» Владимир Александров доставлен на допрос в Следственный комитет РФ.

Александрова в настоящее время допрашивают в СК в рамках дела о мошенничестве, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Источник также сообщил, что это уголовное дело связано с нарушением в 2016-2017 годах правил проведения тендеров на оказание услуг.

Как писал News.ru, Басманный суд арестовал бывшего главу департамента охраны культурного наследия Минкульта Владимира Цветнова и бизнесмена Татьяну Магдееву. Ожидают рассмотрения ходатайств следователей об аресте заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова и бизнесмена Сергея Семикова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идёт о пяти эпизодах мошенничества на сумму около 20 млн рублей. Отмечается, что дело в отношении Мосолова связано с хищением бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря. Вину ни один из обвиняемых не признал.