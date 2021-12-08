У стрелка из МФЦ изъяли пистолет и газовые баллончики

У Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, при задержании изъяли оружие, боеприпасы, газовые баллончики, а также неизвестное вещество коричневого цвета. Об этом сообщает MR.RU со ссылкой на СМИ. В результате нападения погибли два человека и ещё четверо пострадали.

В числе изъятого у Глазова пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, магазин с тремя патронами 5×45×39, три газовых баллончика. Кроме того, у мужчины при себе был металлический цилиндр с неким веществом коричневого цвета. Помимо всего прочего, у мужчины изъяли велосипед, на котором он приехал на место преступления.

Стрельба в столичном МФЦ произошла накануне вечером. Глазов открыл огонь после просьбы сотрудников учреждения надеть маску. В результате погибли администратор и охранник МФЦ. Ещё четыре человека, включая 10-летнюю девочку, получили ранения. Обезвредил стрелявшего сотрудник полиции.

Как сообщалось ранее, стрелок, предположительно, был не в себе во время нападения. В ходе допроса после задержания он говорил о пандемии и всемирном заговоре. Глазов является подполковником СВР в запасе. Ранее судим он не был. Нападение мужчина спланировал заранее.