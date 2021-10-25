У школы в Саратовской области задержали бывшего выпускника с винтовкой

Полицейские задержали мужчину с пневматической винтовкой на территории школы №13 в городе Балаково Саратовской области. Стрельбу мужчина не открывал, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации района.

Сотрудники школы вызвали полицию, мужчина в нетрезвом состоянии был задержан и оказался бывшим выпускником школы. Он заявил, что хочет подарить винтовку школе для проведения стрельб. Сам мужчина никому не угрожал и не открывал стрельбу.

Ранее сообщалось, что вблизи школ установят специальные камеры видеонаблюдения для распознавания потенциальных стрелков. Такая система проходит тестирование в Самаре, его проводит компания NtechLab. Камера, распознающая человека с оружием, немедленно подаёт сигнал на пульт школьной охраны. Если охранник вовремя не отреагирует, система автоматически заблокирует вход в школу, подаст сигнал тревоги внутри учебного заведения, а также сообщит об угрозе в полицию.