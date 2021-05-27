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Происшествия

У популярного пляжа в Приморье выявили экстремальное загрязнение ртутью

10:02, 28 мая 2021
Фото: unsplash.com

Ручей в Приморье, который берёт начало от полигона ТБО и впадает в море у популярной среди туристов бухты Стеклянная, был экстремально загрязнён ртутью и марганцем. Содержание этих химических элементов в воде превысило все допустимые нормы, пишет РИА Новости со ссылкой на Примгидромет.

Специалисты Центра мониторинга окружающей среды Примгидромета отобрали пробы воды из ручья Безымянный. Предварительно было установлено, что в точке впадения ручья в Уссурийский залив высокого загрязнения морской воды не выявлено, однако концентрация марганца в ней превысила допустимые показатели в 30 раз.

Предварительные результаты исследования отобранных проб показали превышение порога экстремально высокого загрязнения природной воды по марганцу и ртути, — говорится в сообщении.

Результаты исследования были направлены в надзорные органы.

Ранее природоохранная прокуратура начала проверку обстоятельств предполагаемого разлива нефти в Чёрном море в районе города Туапсе. Масляное пятно на поверхности воды заметили местные жители.

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