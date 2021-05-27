У популярного пляжа в Приморье выявили экстремальное загрязнение ртутью

Ручей в Приморье, который берёт начало от полигона ТБО и впадает в море у популярной среди туристов бухты Стеклянная, был экстремально загрязнён ртутью и марганцем. Содержание этих химических элементов в воде превысило все допустимые нормы, пишет РИА Новости со ссылкой на Примгидромет.
Специалисты Центра мониторинга окружающей среды Примгидромета отобрали пробы воды из ручья Безымянный. Предварительно было установлено, что в точке впадения ручья в Уссурийский залив высокого загрязнения морской воды не выявлено, однако концентрация марганца в ней превысила допустимые показатели в 30 раз.
Предварительные результаты исследования отобранных проб показали превышение порога экстремально высокого загрязнения природной воды по марганцу и ртути, — говорится в сообщении.
Результаты исследования были направлены в надзорные органы.
Ранее природоохранная прокуратура начала проверку обстоятельств предполагаемого разлива нефти в Чёрном море в районе города Туапсе. Масляное пятно на поверхности воды заметили местные жители.