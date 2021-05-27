У популярного пляжа в Приморье выявили экстремальное загрязнение ртутью

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Алёна Вавулина NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Двух пассажиров, распивавших спиртное, сняли полицейские во Владивостоке с самолёта, готовившегося к вылету в Москву. При этом один из них напал на правоохранителей. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.

По данным полиции, двое местных жителей в возрасте 40 и 42 лет принесли спиртное с собой на борт самолёта. Командир лайнера решил отстранить нарушителей от полёта, но они проигнорировали требования...