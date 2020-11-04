У побережья Калифорнии кит перевернул лодку с туристами

Огромный кит перевернул лодку с туристами возле побережья Калифорнии.
Так, две женщины на каяке наблюдали за млекопитающим. В какой-то момент кит выпрыгнул из воды и перевернул лодку. Одна из женщин попала в воду, однако её удалось оперативно вытащить.
По счастливому стечению обстоятельств, женщины отделались лишь шоком. Они заверили, что теперь будут наблюдать за китами с безопасного расстояния,
Ранее NEWS.ru писал, что в Японии произошло очередное нападение медведя на человека. В этот раз пострадала пожилая женщина.
Инцидент произошёл в населённом пункте Ина префектуры Нагано. У 79-летней пострадавшей диагностирован открытый перелом лицевых костей.