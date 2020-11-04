У побережья Калифорнии кит перевернул лодку с туристами

https://static.news.ru/photo/1081fdaa-1ec4-11eb-91de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Огромный кит перевернул лодку с туристами возле побережья Калифорнии.

Так, две женщины на каяке наблюдали за млекопитающим. В какой-то момент кит выпрыгнул из воды и перевернул лодку. Одна из женщин попала в воду, однако её удалось оперативно вытащить.

По счастливому стечению обстоятельств, женщины отделались лишь шоком. Они заверили, что теперь будут наблюдать за китами с безопасного расстояния, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что в Японии произошло очередное нападение медведя на человека. В этот раз пострадала пожилая женщина.

Инцидент произошёл в населённом пункте Ина префектуры Нагано. У 79-летней пострадавшей диагностирован открытый перелом лицевых костей.