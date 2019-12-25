https://static.news.ru/photo/9b65004e-2757-11ea-a67f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Pixabay

Сотрудники МВД провели обыск в квартире писателя-фантаста Александра Конторовича. В результате мероприятия было обнаружено восемь предметов, которые похожи на боевые гранаты.

Сообщается, что полиция осматривала квартиру на улице Мосфильмовской в Москве.

Во вторник (24 декабря. — NEWS.ru) были обнаружены восемь предметов, внешне похожих на осколочные гранаты, — приводит слова источника РИА Новости.

На данный момент предметы отправлены на экспертизу для оценки боеспособности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московские судебные приставы разыскивают коллегу по цеху Конторовича писателя Виктора Пелевина. Причиной стал долг по ЖКУ в 234 рубля.